Graduatorie provvisorie ATA 24 mesi | aggiornamento

scuolainforma

(Di martedì 28 maggio 2019)del 28 maggio con l’avviso di Macerata. È in corso la pubblicazione delleper l’anno scolastico 2019/20 del Personale ATA 24. Gli uffici scolastici stanno provvedendo in questi giorni. La pubblicazione è stata effettuata omettendo i dati sensibili e personali (Riserve, preferenze, precedenze L. 104, ecc) per via della Legge sulla privacy. La verifica di questi dati è possibile presso gli Uffici Scolastici. Reclami Qualora l’interessato riscontrasse eventuali errori materiali ed omissioni potrà, entro il termine di dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico, presentare reclamo indirizzandolo all’ufficio scolastico che ha provveduto a valutare la domanda. Effettuati i debiti controlli l’ufficio provvederà a rettificare le, che verranno così pubblicate in modalità ...

orizzontescuola : Pubblicate le graduatorie provinciali e di istituto provvisorie dei docenti di Bolzano -