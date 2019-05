GF 16 | Antonella Mosetti sulla De André | “Le corna le sono servite”

lanostratv

(Di martedì 28 maggio 2019)boccia Francesca Deal Grande Fratello A Mattino 5, come ogni martedì, non si poteva non commentare quanto accaduto nella scorsa diretta del GF 16. Una puntata particolare, difficile, soprattutto per Francesca Deche ha avuto modo di potersi chiarire con Giorgio Tambellini, che ha ammesso di averla tradita mentre lei era nella casa.ha commentato il confronto avvenuto tra i due ieri sera e come questa mattina, a distanza di qualche ora dall’incontro con Giorgio, Francesca fosse già a coccolarsi con Gennaro Lillio. La scorsa puntata ho detto che leservono, questa voltaservite. Si è lasciata andare dopo tre ore ha commentatoa Mattino 5. La showgirl non è stata l’unica a notare questo “improvviso” cambiato di Francesca Deal GF 16. Secondo gli altri opinionisti di Federica ...

GocciaNel : RT @tk_wilfredo: Antonella Mosetti su Francesca: 'Se qualche altro concorrente avesse avuto questo atteggiamento sarebbe stato eliminato o… - Ntonio71 : Ma fate parlare antonella Mosetti #Alltogethernow - Alyna22596916 : @Ginko92_ @Grace_C1618 Solo J ax, Rovazzi, le Donatella e Antonella Mosetti -