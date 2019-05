WWE – La campionessa di SmackDown Bayley si congratula con la Juventus | “orgogliosa dello

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019), nuovadi, si èta con laper la vittoriaScudetto: la ‘Hugger’ aveva fatto visita al centro di Vinovo durante la tappa del tour WWE a Torino Dopo la vittoria del titolo dia Money in the Bank,è diventata la prima triplain WWE, avendo vinto sia il titolo di NXT, sia quello di Raw e ora anche quelloshow blu. E, da appassionata di calcio qual è, la Hugger della WWE ha voluto fare i complimenti allaper la conquistascudetto, come si può vedere in un video postato su Twitter dalla stessa federazione di wrestling più importante al mondo. “zioni, sono molto orgogliosa della vostra vittoria del campionato”, ha dichiarato.L'articolo WWE – Ladisicon la: “orgogliosa...

