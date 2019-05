Taylor Swift ha la risposta perfetta per una domanda sessista su “quando si vuole

Taylor Swift e Joe Alwyn avvistati mano nella mano a Parigi : <3 The post Taylor Swift e Joe Alwyn avvistati mano nella mano a Parigi appeared first on News Mtv Italia.

Un concerto di Taylor Swift in Italia nel prossimo tour europeo per il nuovo album? : Il nuovo tour potrebbe portare Taylor Swift in Italia il prossimo anno, o almeno è lecito immaginarlo stando alle intenzioni della popstar. Anche se il nuovo album di inediti della cantautrice non ha ancora un titolo né una data d'uscita, il suo management sta già organizzando la tournée mondiale che la poterà sui maggiori palcoscenici per la promozione del disco. E a quanto pare l'obiettivo è includere paesi non toccati dagli ultimi tour. La ...

Taylor Swift è innamorata della nuova canzone di Adam Lambert : <3 The post Taylor Swift è innamorata della nuova canzone di Adam Lambert appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift si è pentita di qualcosa che aveva detto sull’ex Joe Jonas : Un'intervista che risale a ben 11 anni fa The post Taylor Swift si è pentita di qualcosa che aveva detto sull’ex Joe Jonas appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Selena Gomez : ecco perché c’è chi è convinto dell’arrivo di una collaborazione : Sarebbe grandioso The post Taylor Swift e Selena Gomez: ecco perché c’è chi è convinto dell’arrivo di una collaborazione appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : “Il mio disco ispirato da Il Trono di spade” : Roma, 11 mag. (askanews) - 'Il Trono di Spade' ha ispirato l'album di Taylor Swift 'Reputation'. Lo ha detto la 29enne pop star parlando con 'Entertainment Tonight'. "Il Trono di Spade ha fatto crescere la mia immaginazione. Quando ho iniziato a vederlo stavo lavorando a Reputation e non potevo parlarne nelle interviste, quindi non ho mai rivelato che molte delle canzoni sono state ispirate dalla serie". Poi ha aggiunto: "Queste canzoni per metà ...

La canzone di Taylor Swift su Arya de Il Trono di Spade - tutti i riferimenti a Lady Stark nel testo : C'è una canzone di Taylor Swift su Arya Stark, la giovane combattente de Il Trono di Spade. Come tutti noi, anche la celebre pop star è una grandissima fan dello show targato HBO, tanto da essersi addirittura ispirata a uno dei suoi personaggi preferiti per un suo album. Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, l'artista ha spiegato che Reputation, la sua ultima hit, e in particolare il singolo principale del disco, "Look ...

Il nuovo album di Taylor Swift sarà il più ricco di canzoni della sua carriera - alcune “molto - molto tristi” : Non ha ancora un titolo né una data d'uscita, ma forse proprio per questo il nuovo album di Taylor Swift sta suscitando più curiosità dei precedenti, nonostante il primo singolo ME! sia stato accolto con pareri divergenti anche dagli stessi fan della popstar. Lo stile soft-pop del brano, ha assicurato la Swift, non è rappresentativo dell'intero disco cui sta lavorando e che uscirà quest'anno: qualche nuovo indizio è arrivato dall'intervista ...

Perché i fan di Beyoncé non hanno apprezzato la performance di Taylor Swift ai BBMAs 2019 : Un particolare che non è passato inosservato The post Perché i fan di Beyoncé non hanno apprezzato la performance di Taylor Swift ai BBMAs 2019 appeared first on News Mtv Italia.

ME! di Taylor Swift non piace a tutti e la popstar mette le mani avanti : “Il nuovo album sarà diverso dal primo singolo” : Che la precisazione sia stata fatta per amore di verità o per placare le divisioni nate dalla pubblicazione del nuovo singolo, sta di fatto che Taylor Swift sembra mettere le mani avanti riguardo il prossimo album di inediti. ME! di Taylor Swift e Brandon Urie ha debuttato il 26 aprile dividendo il pubblico: un brano soft pop molto diverso per sonorità ed atmosfere sia dall'ormai superato stile country degli esordi sia dal pop più energico degli ...

Billboard Music Awards 2019 : anche Ariana Grande e Taylor Swift tra i performer : L'elenco è lungo The post Billboard Music Awards 2019: anche Ariana Grande e Taylor Swift tra i performer appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha raccontato come ha adottato il nuovo gatto Benjamin Button : Una storia dolcissima The post Taylor Swift ha raccontato come ha adottato il nuovo gatto Benjamin Button appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift - esce nuovo singolo me! : esce oggi, in radio, in digitale e in streaming "Me!", il nuovo singolo che segna il ritorno di Taylor Swift, a due anni dall'ultima pubblicazione

Selena Gomez aveva anticipato il titolo del nuovo singolo di Taylor Swift “ME!” in un post del 2017 : Coincidenze? The post Selena Gomez aveva anticipato il titolo del nuovo singolo di Taylor Swift “ME!” in un post del 2017 appeared first on News Mtv Italia.