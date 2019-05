Stoke City | decisione drastica nei confronti di Berahino | licenziato in tronco perchè

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’attaccante del Burundi è statodallobeccato alla guida in stato di ebbrezza Loha deciso di licenziare Saido, rescindendogli il contratto per una situazione davvero spiacevole. L’attaccante classe ’93 è stato fermato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza, ricevendo una multa di 75 mila sterline e la sospensione per tre mesi della patente. Il club inglese, che milita in Championship, ha deciso di non farla passare liscia al proprio giocatore, licenziandolo income riferisce il Sun.però al momento ha fatto ricorso contro le sanzioni comminategli dalla polizia, sottolineando di correre alla guida della sua autoin fuga da una rapina. Il tasso alcolemico trovato nel sangue del classe ’93 è risultato però essere di tre volte superiore alla media, dunque l’esito del ricorso ...

