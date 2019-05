Piemonte | Cirio verso la vittoria

Il caso Piemonte : chi è Alberto Cirio : Roma. Tra le sotto-storie della storia del giorno – la vittoria di Matteo Salvini al voto europeo – c’è quel Piemonte che non è a Cinque stelle come il sindaco di Torino Chiara Appendino ma neanche di centrosinistra come il presidente della Regione uscente, Sergio Chiamparino, già sindaco sotto la M

Netta vittoria del centrodestra alle Regionali Piemontesi con Alberto Cirio : Valanga leghista in Piemonte. alle Regionali vince il centrodestra che registra la Netta affermazione di Alberto Cirio, dato attorno al

Chi è Alberto Cirio - il nuovo governatore del Piemonte : Alberto Cirio è il nuovo presidente della regione Piemonte. Il candidato del centrodestra, esponente di Forza Italia, rappresenta anche importanti interessi nazionali, in quanto andrebbe a favorire la realizzazione della Tav. Il Moviemento Cinque Stelle si troverebbe invece arginato nell'amministrazione di Torino, con la sindaca Chiara Appendino.Continua a leggere

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. Piemonte - Cirio : la Tav si fa : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. Piemonte - Cirio : la Tav si fa : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Cirio : al lavoro - Piemonte deve ripartire : 18.28 "Mi metterò subito al lavoro,il Piemonte ha bisogno di ripartire. Oggi è la regione del Nord che cresce di meno e ha ancora i tassi di disoccupazione più elevati". Lo ha detto Alberto Cirio, il candidato del centrodestra avanti del 10% nello spoglio delle Regionali. "Il nostro motto era un'altra velocità per il Piemonte. Saremo veloci a metterci al lavoro", ha aggiunto. "Ho combattuto un'ultima battaglia e ho perso.Non ho più molto da ...

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. In Piemonte vince Cirio : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. In Piemonte vince Cirio : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

In Piemonte è avanti Alberto Cirio : Il candidato del centrodestra Alberto Cirio sembra avviato verso una netta vittoria sul presidente uscente Sergio Chiamparino del PD

Regionali in Piemonte : nella quarta proiezione Cirio al 53 - 7% delle preferenze : Il vantaggio è durato il tempo di acquisire i risultati delle prime 100 sezioni, che davano Sergio Chiamparino è in vantaggio su Alberto Cirio nella corsa alla presidenza del Piemonte. Ma è una prima tendenza che rischia di essere un pesante abbaglio: le proiezioni affidano al candidato del centrodestra un vantaggio di quindici punti e fotografano ...

Piemonte - Alberto Cirio verso la vittoria : colpo di Matteo Salvini - le conseguenze per il governo : La vittoria del candidato del centrodestra alle Regionali in Piemonte, Alberto Cirio, sembra ormai definita, anche dopo la seconda proiezione Rai che attesta l'imprenditore al 49,2%, contro il 36,8% del governatore uscente, il Pd Sergio Chiamparino. Un risultato che porta il centrodestra alla guida

Regionali in Piemonte : nella terza proiezione Cirio al 46 - 9% delle preferenze : Il vantaggio è durato il tempo di acquisire i risultati delle prime 100 sezioni, che davano Sergio Chiamparino è in vantaggio su Alberto Cirio nella corsa alla presidenza del Piemonte. Ma è una prima tendenza che rischia di essere un pesante abbaglio: le proiezioni affidano al candidato del centrodestra un vantaggio di quindici punti e fotografano ...

Piemonte - Cirio (centrodestra) verso la vittoria. Il M5S perde Livorno : In testa a Torino secondo le proiezioni c'è Alberto Cirio: il candidato del centrodestra è accreditato al 49,2%, con il governatore dem uscente Sergio Chiamparino al 36,8 per cento. In ballo, oltre alla scelta del Governatore del Piemonte e al rinnovo del Consiglio regionale, anche il voto per la scelta del sindaco e del Consiglio comunale in 3.654 Comuni sparsi in tutta Italia, tra cui 5 capoluoghi di provincia: Firenze, Bari, ...

Regionali in Piemonte : nella seconda proiezione Cirio al 49 - 2% delle preferenze : Il vantaggio è durato il tempo di acquisire i risultati delle prime 100 sezioni, che davano Sergio Chiamparino è in vantaggio su Alberto Cirio nella corsa alla presidenza del Piemonte. Ma è una prima tendenza che rischia di essere un pesante abbaglio: le proiezioni affidano al candidato del centrodestra un vantaggio di quindici punti e fotografano ...