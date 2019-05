optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ildiparte il 15. Dopo il rilascio dell'album Unain, l'artista ha intrapreso unnei club. Lanée live prosegue in estate, a partire dal prossimo 15, con una serie di appuntamenti in piazza.Il 15è attesa a Lamezia Terme presso il C.C. I due mari. Il 22sarà la volta di un concerto a Canelli (AT) “Vincanta”, Piazza Gancia.Lanée procederà il 30ad Anzio, in Piazza Battisti, e poi l'8 luglio a Bormio in occasione della manifestazione musicale “Milanesiana Festival”, Pentagono. Il 20 lugliosarà a Foiano della Chiana (AR), Valdichiana Village, il 31 luglio a Trentola Ducenta (CE) per “Jumbo Summer Festival”, C.C. Jumbo.Il 3 agosto l'artista si esibirà a Fondi (LT) in occasione del Summer Day Contest che si terrà presso l'Anfiteatro Arena; il 7 agosto si terrà il live a Marina di ...

SpettacoliNEWS : @ARISA_OFFICIAL, al via il 15 giugno il tour estivo “Una nuova Rosalba in Città”: elettronica e visual in uno show… - OptiMagazine : Il tour estivo di Arisa per Una nuova Rosalba in città: le date da giugno a settembre - AntonelloCosta1 : Intanto, aspettando di chiudere il TOUR ESTIVO 2019, 3 date SUD-CENTRO-NORD che ci piaccono molto perchè ci fanno i… -