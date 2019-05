Giro | Nibali | ‘Non sapevo della caduta di Roglic | per la vittoria c' è anche Carapaz’

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) La tappa di ieri deld’Italia, quella con arrivo a Como, ha regalato grandi emozioni e sorprese. L’episodio chiavecorsa è stata la sosta a cui è stato costretto Primozper un inconveniente meccanico. Vincenzoe Richard Carapaz sono poi riusciti a staccarlo sull’ultima salita verso Civiglio e hanno aumentato il vantaggio in discesa grazie ad unadello sloveno.ha così accorciato le distanze da, ma non dalla maglia rosa e sta cominciando a pensare a tutto il tempo concesso allo scalatore dell'Ecuador nella tappa di Courmayeur.: ‘Bottino non sufficiente’ Grazie alla disavventura die all’attacco in compagniamaglia rosa,ha recuperato 40’’ sul corridore sloveno. “Un buon bottino, ma chiaramente non sono sufficienti”, ha dichiarato il capitano del Team Bahrain Merida, ora distante 1’ dal rivale e 1’47’’ da Carapaz. ...

giroditalia : The (new) Maglia Rosa, ???? @RichardCarapazM! | La (nuova) Maglia Rosa @RichardCarapazM! 1. Carapaz 2. Roglic +7' 3.… - giroditalia : ??@RichardCarapazM ”I paid attention to Nibali” | ??@RichardCarapazM ”Ho fatto attenzione a Vincenzo Nibali” |??… - giroditalia : ??@PolancJan ”It was a really hard stage, in the final we were all alone. Nibali & Roglic are the strongest but the… -