Europee 2019 | Zingaretti | “Governo esce più fragile Da Pd sfida a Salvini | ora leader di

Europee 2019 - Salvini in conferenza stampa bacia il crocifisso : “Grazie a chi è lassù. No a regolamenti conti interni” : Matteo Salvini si è presentato in conferenza stampa per commentare i primi risultati della Europee con in mano il rosario. Lo stesso che ha esibito anche dal palco del comizio di piazza Duomo con gli alleati sovranisti. E nel ringraziare gli elettori per il risultato della Lega, ha baciato il crocifisso Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, proiezioni e risultati in diretta: Lega ...

Europee 2019 - Lega festeggia in via Bellerio dopo i primi dati. E Giorgetti espone la statua di Alberto da Giussano : festeggiamenti in casa Lega dove, a margine dei risultati dei primi exit poll, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha esposto dalla finestra di via Bellerio la statua di Alberto da Giussano Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, exit poll, proiezioni e risultati in diretta: Lega 33,6%, Pd 21,7%, M5s 19% L'articolo Europee 2019, ...

Europee 2019 - prima proiezione La7 : “Lega in testa al 32% seguita da Pd al 21 - 7%. M5s al 19 - 6%” : Lega in pole position al 32% alle prime proiezioni di Swg per La7. Il M5s si posiziona al 19,6%, il Pd al 21,7%. Forza Italia e’ all’8,6%, Fratelli d’Italia al 6,2%. Europa Verde è al 2,8%, La Sinistra all’1,7%, altri al 4% Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, exit poll, proiezioni e risultati in diretta: “Lega 32%, Pd 21,7%, M5s 19,6%” ...

Europee 2019 - Orlando : “Pd torna a crescere - c’è base per costruire alternativa. Lega? Ci preoccupa la sua avanzata” : “Stiamo parlando di exit poll quindi la cautela è d’obbligo ma a livello europeo molti cittadini sono tornati a votare e hanno fermato la spinta nazionalista. In Italia il Pd ottiene un risultato importante. Un anno fa si discuteva di un bipolarismo tra populisti. Adesso questi dati ci dicono che il Pd è in campo. Sappiamo che dobbiamo ancora cambiare molto” Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando, commentando al ...