Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno perso il loro bambino

people24.myblog

(Di lunedì 27 maggio 2019) Con una schermata nera è in questo modoha voluto descrive il momento che lei e suo maritostanno vivendo: ilche portava in grembo purtroppo è morto. E lo racconta lei stessa in un drammatico post su “Instagram”: “Oggi scopro di essere fragile, di non avere armi per salvare chi amavi già con tutta te stessa”.”Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla”, scrive. E lo fa per comunicare ai suoi follower ma anche agli amici e alla famiglia il terribile momento che stanno affrontando lei e il marito. “Io estiamo vivendo uno dei momenti più ...

rossanafrancio1 : RT @UnioneSarda: Il dolore di #FrancescaBarra e #ClaudioSantamaria: 'Il nostro bimbo non c'è più' - piobulgaro : Il dramma di Francesca Barra e Claudio Santamaria: 'Il nostro bimbo tanto voluto non c'è più' Leggi qui ?… - UnioneSarda : Il dolore di #FrancescaBarra e #ClaudioSantamaria: 'Il nostro bimbo non c'è più' -