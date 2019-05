Serie A | ultima giornata in DIRETTA | i verdetti dopo i match delle ore 20 30

Frosinone-Chievo - senza reti l'anticipo di... Serie B. Ultima partita per Pellissier : Frosinone e Chievo salutano la Serie A con un pareggio senza reti. Nessun gol ma clima festoso al Benito Stirpe nella sfida tra le due formazioni retrocesse tra i cadetti con largo anticipo: il pubblico ciociaro applaude ugualmente i suoi beniamini, spingendoli per tutti i 90' a caccia di una vittor

Fiorentina - il terremoto in Serie A all'ultima giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

Le partite dell’ultima giornata di Serie A e dove vederle : Ci sono ancora in ballo alcuni posti per le coppe europee e una retrocessione, rischia anche la Fiorentina

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi al match point Scudetto - ultima spiaggia per Viareggio : La Serie A1 di Hockey su pista 2019 può concludersi già domani sera, con gara-3 delle finali Scudetto che potrebbe assegnare il Tricolore, in favore di Forte dei Marmi. Dopo i successi nelle precedenti due sfide contro Viareggio, chiuse sul 6-5 e sull’8-3, la formazione rossoblu, allenata da Pierluigi Bresciani, cercherà di chiudere i conti tra le mura amiche. A guidare i toscani saranno le reti del bomber Federico Ambrosio, capocannoniere ...

Serie A - la raccomandazione della Lega per l’ultima giornata : “Tolleranza attesa squadre di 5 minuti” : Domenica sera in Serie A si giocheranno in contemporanea sei gare, quelle rimaste con qualcosa ancora da chiedere al campionato. A tal proposito, e per permettere la puntualità di ogni partita, la Lega ha diramato una breve nota in cui specifica quella che sarà la tolleranza in merito all’attesa delle squadre in campo. Si legge: “Si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : dieci gli squalificati per l’ultima giornata di campionato : Sono dieci i calciatori che salteranno l’ultima giornata di campionato per squalifica, che stangata per Federico Barba del Chievo Il Giudice Sportivo ha squalificato dieci calciatori per l’ultimo turno di Serie A, in programma nel prossimo week-end. Stangato Federico Barba del Chievo, sanzionato con tre giornate di stop per espressione ingiuriosa rivolta all’arbitro. Stagione finita in anticipo anche per Bernardeschi e ...

Calcio - Serie A 2019 : orario d’inizio e come seguire l’ultima giornata in diretta tv e streaming. Tutte le sfide decisive in contemporanea : Ritorno all’antico per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Nel primo pomeriggio odierno la Lega Calcio ha infatti ufficializzato il calendario delle partite del 38° turno e Tutte le sfide decisive per decretare gli ultimi verdetti si giocheranno in contemporanea nella serata di domenica 26 maggio. La giornata si aprirà con l’anticipo tra Frosinone e Chievo, entrambe già retrocesse, e proseguirà con le sfide ...

Serie A : definite date - orari e programmazione dell’ultima giornata : Grande attesa per l’ultima giornata valida per il massimo campionato italiano, negli ultimi minuti la Lega di Serie A ha reso nota la programmazione del turno in programma tra sabato e domenica. La corsa salvezza si deciderà nella serata di domenica, la partita tra Fiorentina e Genoa è stata fissata alla 20.30. Questo l’elenco delle gare: 25/05/2019 Sabato 18.00 Frosinone – Chievo DAZN 26/05/2019 Domenica 15.00 Torino ...

