Francesca Piccinini | single e ancora senza squadra

Ballando con le Stelle 2019 : Francesca Piccinini ballerina per una notte - puntata 24 maggio (VIDEO) : Ballando con le Stelle 2019, Francesca Piccinini ballerina per una notte. Ha ballato una salsa con Anthony Boris Coppola (VIDEO)L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda eccezionalmente ieri, venerdì 24 maggio, per recuperare la serata di sabato scorso quando al suo posto è andata in onda la finale dell'Eurovision. Si tratta della prima semifinale, che continuerà poi domani sera, con la finale prevista per sabato 1

Ballando con le Stelle - la prima semifinale : ospiti Massimo Giletti e Francesca Piccinini : prima tappa della semifinale del dance show condotto da Milly Carlucci. ospiti di stasera Massimo Giletti e Francesca Piccinini, ballerini per una notte.

Francesca Piccinini come Valentino Rossi : “mi sento dare della vecchia da 10 anni! Quando smetto? Mi rifaccio le tette” : Francesca Piccinini, il settimo trionfo in Champions League ed il futuro lontano dalla pallavolo: la sincerità della schiacciatrice italiana Francesca Piccinini ricorda in qualche modo Valentino Rossi: la bella pallavolista italiana, nonostante l’età non ha intenzione di ritirarsi. A 40 anni suonati, Francesca Piccinini riesce ancora ad essere competitiva e a portare a casa soddisfazioni incredibili. Se Valentino Rossi sta ancora ...

Il volley italiano sul tetto d’Europa - la soddisfazione di Francesca Piccinini : “stiamo dimostrando che c’è voglia di lavorare bene” : Giorgetti incontra le squadre italiane che hanno trionfato nelle competizioni europee 2019: le parole della regina del volley Francesca Piccinini “Avere 3 italiane a giocarsi una finale di Champions è tanta roba, vuol dire che in Italia c’è tanta voglia di fare e lavorare bene, e lo abbiamo dimostrato a Berlino: due vittorie (nel maschile la Lube ha superato il Kazan ndr) non è da tutti“. E’ il commento della ...

Volley femminile - Francesca Piccinini : “Non lascio - sono ancora protagonista. La mia prossima sfida sarà in tv” : Francesca Piccinini è una delle grandi stelle della pallavolo italiana. A 40 anni la schiacciatrice azzurra ha conquistato la settima Champions League della carriera, ricomprendo un ruolo da protagonista nella vittoria di Novara in finale contro Conegliano e dimostrando così nuovamente la sua classe unica. La gara di Berlino non è stata però quella dell’addio, visto che la campionessa toscana vuole proseguire almeno per un altro anno, come ...