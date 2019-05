Ascolti Tv 25 maggio | Amici trionfa con Alberto | Ballando resiste a tutto

Ascolti TV | Sabato 25 maggio 2019. Amici chiude in bellezza (27%) - Ballando con le Stelle 21.1%-23.4% : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.54 e 4.173.000 (23.4%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.59 alle 24.48. Su Canale 5 la finale di Amici 18, in onda dalle 21.13 alle 25.12, ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%; qui gli ...

Ascolti tv sabato 25 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle, seconda semifinale, ha registrato nel segmento Ballando - Tutti in pista 4.542.000 telespettatori, share 21.1%, e nel programma 4.173.000, 23.4%. Su Rai 2 The Rookie ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Il film La scelta del Re ha registrato di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 18, finale, ha registrato 4.804.000 telespettatori, share 27%. Su ...

Ascolti TV | Sabato 25 maggio 2019. La finale di Amici 27% - Ballando con le Stelle 21.1%-23.4% : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.54 e 4.173.000 (23.4%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.59 alle 24.48. Su Canale 5 Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%). Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.154.000 spettatori ...

Ascolti TV | Sabato 25 maggio 2019 : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Amici 18 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share (Buonanotte .000 – %). Su Rai2 The Rookie ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Bull .000 (%). Su Italia 1 Una Vita da Gatto ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Scelta del Re ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Ascolti Sabato 25 maggio la finale di Amici contro Ballando : Ascolti Tv Sabato 25 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Amici – Canale 5 – milioni e %Ballando Tutti in Pista – Rai 1 – milioni e % Ballando con le stelle – Rai 1 – milioni e %The Rookie – Rai 2 – milioni e % Bull – Rai 2 – milioni e %La scelta del Re – Rai 3 – milioni e % (dalle 21:45)Una vita da Gatto – Italia 1 – milioni e %Mia ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 conquista il sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 padrone del sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

Ascolti tv 24 maggio : Ciao Darwin batte Ballando con le stelle che si difende bene : Ascolti Tv 24 maggio 2019: Chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Ciao Darwin? Paolo Bonolis batte Milly Carlucci Sfida degli Ascolti inedita, quella di ieri 24 maggio 2019, tra Ciao Darwin – Terre Desolate e Ballando 2019. L’ultima puntata del programma di Paolo Bonolis ha finto sullo storico dance show di Milly […] L'articolo Ascolti tv 24 maggio: Ciao Darwin batte Ballando con le stelle che si difende bene proviene da ...

Ascolti TV | Venerdì 24 maggio 2019. Testa a testa tra Ciao Darwin e Ballando con le Stelle : Ballando con le Stelle - Milena Vukotic e Simone Di Pasquale Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.047.000 spettatori pari al 18.41%% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.21, e 4.333.000 (21.23%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.25 alle 24.07 (presentazione 3.508.000 – 16.95%). Su Canale 5 Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 4.497.000 spettatori pari al 21.71% di share nella prima ...

Ascolti tv venerdì 24 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle, prima semifinale, ha registrato nel segmento Ballando - Tutti in pista 4.047.000 telespettatori, share 18.42% e nel programma 4.333.000, 21.24%. Su Rai 2 Il film Captain America: Civil War ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 La fiction L'Aquila - Grandi speranze, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha registrato .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 24 maggio 2019 : Ballando con le Stelle - Milena Vukotic e Simone Di Pasquale Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Ciao Darwin ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Captain America: Civil War ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 l’ultima puntata ...

Ascolti Tv venerdì 24 maggio sfida inedita tra Ciao Darwin e Ballando con le stelle : Ascolti Tv venerdì 24 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Ciao Darwin 8 – Canale 5 – milioni e %Ballando con Tutti in Pista – Rai 1 – milioni e % Ballando con le stelle – Rai 1 – milioni e %Captain America Civil War – Rai 2 – milioni e %L’Aquila Grandi Speranze – Rai 3 – milioni e %Quarto Grado – Rete 4 – milioni e %Fratelli di Crozza – ...

Ascolti TV | Social Auditel 24 maggio 2019 : Gran finale di Ciao Darwin contro Ballando con le Stelle ma spunta Civil War nei Trend Topic : Ciao Darwin chiude l'ottava edizione con Grandi numeri sui Social. Ballando con le Stelle in cima con la sorpresa "Civil War". Ultimo appuntmento per Ciao Darwin 8 (Umani vs Mutanti. def) che ha confermato il suo Grande potere nei Trend Topics italiani. Tutte e 9 le puntate dell’ottava edizione hanno ...

Ascolti Tv 23 maggio 2019 : Montalbano vince - All Together Now in calo : Ascolti Tv 23 maggio 2019: Il Commissario Montalbano trionfa e batte ancora All Together Now Conquista gli Ascolti tv del 23 maggio 2019 la nuova puntata de Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, con uno share del 22,9%. Ben 5.039.000 di telespettatori sono stati incollati al piccolo schermo per seguire le vicende del […] L'articolo Ascolti Tv 23 maggio 2019: Montalbano vince, All Together Now in calo proviene da Gossip e ...