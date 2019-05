Alberto trionfa ad Amici | seconda Giordana Angi | la puntata finale

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Ieri, sabato 25 maggio è andata in onda la finalissima di18. Vincenzo Primo è stato il primo ad essere stato eliminato ed a seguirlo è stato Rafael Quenedit,tore della categoria danza. I due concorrenti che si sono giocati la vittoria sono stati i cantantiedUrso. A spuntarla è stato proprio quest'ultimo che è riuscito ad emozionare il pubblico e la commissione dei professiori. Unache non ha risevato grandi soprese e colpi di scena, in quanto nei giorni scorsi i pronostici favorivano il tenore dagli occhi di ghiaccio. Chi èUrso: il suo percorso artisticoUrso è nato a Messina nel 1997. Nel 2010 ha partecipato a "Ti lascio una canzone" di Antonella Clerici e ha seguito un percoso artistico molto simile a quello de Il Volo, ma con maggiore apertura verso il pop-rock. Infatti, oltre a "Nessun dorma" di Pavarotti, il ragazzo si ...

