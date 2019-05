Rafael vincitore del ballo ad Amici e terzo eliminato | parole speciali

Amici 18 - Rafael Quenedit vincitore della categoria danza : Nella finale della diciottesima edizione di Amici (che TvBlog segue in liveblogging), il primo verdetto della serata è per il circuito danza. Nella prima manche ognuno dei 4 finalisti (Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo) si è potuto esibire per due volte, al termine della prova il meno votato è stato il ballerino Vincenzo che quindi è ufficialmente il quarto classificato dell'edizione 2019 del talent show di Canale 5.In questo caso Rafael ...