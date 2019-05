Ora è sufficiente una foto per creare un video fasullo

agi

(Di sabato 25 maggio 2019) Samsung ha sviluppato un sistema, basato sull'intelligenza artificiale, capace difintida una o duegrafie. La produzione di"fake" con volti reali non è nuova: già oggi l'intelligenza artificiale è in grado di costruire movimenti del viso e della bocca che, in realtà, non sono mai esistiti. Fino a ora però erano necessarie grandi quantità di dati. Adesso Samsung è in grado di farlo con pochissime informazioni. È una tecnologia da perfezionare, ma da guardare con la giusta considerazione. Potrebbe essere la base di applicazioni divertenti come animare un quadro, la Gioconda ad esempio. Ma potrebbe anche comportare dei rischi: se la necessità di molte immagini espone soprattutto i personaggi pubblici, la tecnologia di Samsung potrebbe costruiredi chiunque, partendo ad esempio da un paio diprofilo disponibili ...

