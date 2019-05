Lombardia | torna ' Bioblitz' | eventi in parchi e riserve naturali

Previsioni Meteo Lombardia : torna il sole - ma per poco : “Una vasta area depressionaria si muove lentamente verso l’Europa orientale consentendo un graduale miglioramento delle condizioni Meteo sulla Lombardia a partire da martedì“: lo prevede il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Il tempo rimarrà variabile, con ampie schiarite e qualche rovescio sui monti fino a giovedì. Venerdì evoluzione incerta con possibile nuovo debole peggioramento. Temperature in ripresa e su valori ...

Maltempo - disastroso Tornado con Whale’s Mouth in Lombardia : feriti e gravi danni - e adesso torna l’Inverno [FOTO e VIDEO] : La Lombardia ha vissuto un pomeriggio da incubo per il Maltempo: dopo una giornata mite e soleggiata, con temperature massime che avevano raggiunto i +22/+23°C intorno alle 15:30/16:00 su tutta la Regione, proprio nel corso del pomeriggio è arrivato il fronte freddo da Nord/Ovest che ha spazzato il territorio dell’alta pianura Padana provocando tornado, grandinate e fenomeni estremi. Il vento ha raggiunto valori pazzeschi: 119km/h a ...

Meteo : in Lombardia torna il freddo : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Nuova perturbazione in arrivo dal Nord in Lombardia, che si porta dietro piogge diffuse, neve in montagna fino quote basse per la stagione e venti forti fino a domani sera. L'inizio della settimana, spiega il bollettino Meteo dell'Arpa, vedrà un rapido miglioramento con

Meteo Lombardia : da domenica torna il freddo : Nei prossimi giorni si avrà sul Nord Italia instabilità con calo termico fino a domenica inclusa, quando si avrà un brusco afflusso di aria fredda da nord. Queste in sintesi le previsioni del tempo diffuse da Arpa Lombardia. Tra venerdì e domenica rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da un sensibile calo delle temperature. Nelle giornate di lunedì e martedì stabilità con scarsa nuvolosità e rialzo delle temperature massime, ...