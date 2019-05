romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) VIABILITÀVENERDI 24 MAGGIOORE11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADENE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA SALARIA, DA VIA CASTIGLION FIORENTINO A VIA CORTONA, PER UN RESTRINGIMENTO DOVUTO A LAVORI IN CORSO. SEGNALIAMO ANCHE DUE INCIDENTI CON RALLENTAMENTI: LUNGO VIA DI BOCCEA, NEI PRESSI DI VIA DI SELVA CANDIDA E IN VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA IN DIREZIONE CENTRO.. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: PER UN GUASTO, PARZIALE INTERRUZIONE DELLA LINEA METRO C, CON BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA MALATESTA/PARCO DI ...

parappa_78 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: RIAPERTURA di via Tiburtina tratto Centrale, tra via di Casal Bruciato e via di Portonaccio, #lavori s… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-05-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -