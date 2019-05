Ritirati integratori alla curcuma per casi di epatite

Integratori alimentari Ritirati dal mercato - 10 casi di epatite segnalati al Ministero della Salute : Il Ministero della Salute ha provveduto al richiamo di alcuni lotti di Integratori alimentari alla curcuma per eventuale rischio chimico. Varie le ditte coinvolte: si sarebbero registrati 10 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di questi prodotti.Continua a leggere

Integratori alla curcuma Ritirati dal Ministero : sale il numero dei ricoveri per epatite : Integratori a base di curcuma segnalati dal Ministero della salute. Secondo quanto segnalato dalle indagini ancora in corso, il loro consumo è stato associato, ad oggi, ad almeno dodici ricoveri ospedalieri per epatite acuta. L’allerta su questi particolari Integratori era scattata già la settimana scorsa ma, a quanto pare, il problema non è stato ancora arginato, poiché negli ultimi giorni, i ricoveri in ospedale per epatite sono ...

Integratori alla curcuma Ritirati associati a casi di epatite : Il Ministero della Salute ha segnalato alcuni Integratori a base di curcuma, associati a due casi di epatite che si sono risolti positivamente. Si tratta degli Integratori alimentari a base di curcuma della ditta NI.VA di Destro Franco & Massetto Loretta S.N.C con sede legale in via Padova 56, Vigonza (PD), prodotti dallo stabilimento FRAMA S.R.L. sito in via Panà 56/A, Noventa Padovana (PD). Curcumina Plus 95% lotto di produzione 18L823 ...