Pensioni | dal 1° giugno scattano i tagli

Pensioni - il taglio sugli assegni voluto dal M5s : ecco chi perde fino al 40% da giugno : Dal prossimo giugno circa 24mila pensionati italiani con un assegno superiore ai 100mila euro lordi l'anno subiranno il taglio annunciato nella scorsa legge di Bilancio dal governo. La tagliola scatterà per tutti, ma con vigore diverso a seconda dell'ammontare dell'assegno. Stando al meccanismo cont

Pensioni - Zingaretti : “Tagliate a 6 milioni di persone”. Ma le rivalutazioni degli assegni non erano così generose dal 2012 : Per chi ha una pensione fino a 1.539 euro lordi non cambia nulla. Chi prende 1.800 euro riceverà un mini bonus di 4,2 euro. A partire dai 2.029 euro, pari a quattro volte il minimo, bisognerà invece restituire qualcosa: i titolari di assegni da 2.400 euro si vedranno chiedere indietro 18,2 euro (6 al mese) e quelli che ne ricevono 4.600 dovranno rinunciare a 91 euro, poco più di 30 al mese. Ma tutti si troveranno comunque in tasca un po’ ...

Riforma Pensioni : Quota 41 ed esodati - ancora nessuna risposta dal Governo : nessuna novità per quanto riguarda i temi in materia previdenziale rimasti irrisolti anche dopo l'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità. Si tratta delle misure a favore degli esodati rimasti esclusi dalla precedente Riforma Fornero e dei lavoratori precoci che non hanno ancora avuto la possibilità di lasciare l'attività lavorativa. Nonostante le imminenti elezioni europee, infatti, sia le lavoratrici che i lavoratori esodati non hanno ...

Dal 10 giugno via al contributo di solidarietà su Pensioni a partire da € 3800 : È una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e molto caldeggiata fin dalla nascita del nuovo esecutivo, tanto è vero che era inserita nel programma di governo che ha unito M5S e Lega. Si tratta del cosiddetto taglio sulle pensioni d’oro tramite contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà andrà a colpire le pensioni sopra i 100.000 euro lordi che tradotti in soldi effettivi che entrano nelle tasche di questi pensionati, ...

Pensioni alte 2019 : quali assegni sono esclusi dal taglio : Come annunciato in campagna elettorale dal vice premier, Luigi Di Maio, arriva il taglio alle Pensioni alte per l’anno 2019. Il via libera definitivo è giunto direttamente dall’INPS, con la Circolare n. 62 del 6 maggio 2019, la quale recepisce le novità normative introdotte in merito dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018). La disposizione legislativa stabilisce che i soggetti titolari di un trattamento ...

Esentate dal taglio le Pensioni da cumulo o quelle interamente contributive : Si fa un gran parlare di taglio delle pensioni d’oro perché da giugno sortirà effetto quanto previsto con la legge di Bilancio dal governo Conte. La legge 145/2018 infatti ha stabilito un contributo di solidarietà da gennaio 2019 a dicembre 2023 su tutte le pensioni che, comprese le tredicesime, siano di importo lordo superiore a 100.000 euro annui. Con una recentissima circolare (la n° 62 del 7 maggio 2019), l’Inps ha confermato il contributo ...

Pensioni - da giugno arrivano i prelievi forzosi voluti dal governo : Da giugno il governo avvierà dei tagli agli assegni Pensionistici che prendono il nome di “contributi di solidarietà”. La notizia arriva con una circolare da parte dell'Inps. Le Pensioni più “tartassate” saranno quelle “d'oro”, ma per le altre arriva una “rivalutazione” che lascerà l'amaro in bocca a molti pensionati. Per questo il primo di giugno molte persone pensionate faranno tappa a Roma per protestare contro il prelievo forzoso di una ...

Pensioni anticipate opzione donna - dal CODS la conferma : si sblocca il caso delle ex iPost : Dal Comitato opzione donna Social arriva un'importante conferma sul definitivo sblocco del caso "ex-iPost", ovvero di quelle lavoratrici che erano rimaste tagliate fuori dal pensionamento anticipato tramite la proroga dell'opzione donna a causa del mancato aggiornamento dei sistemi informatici Inps. Ricordiamo che il problema era stato sollevato dalla fondatrice del CODS Orietta Armiliato, intervenuta più volte sulla vicenda per denunciare ...

Pensioni d'oro - i tagli da giugno : assegni sopra i 100 mila euro decurtati dal 15% al 40% : Si avvicina il momento dell'applicazione del contributo di solidarietà , anticipato ad Ottobre , sulle cosiddette Pensioni d'oro , individuate dal legislatore nelle erogazioni superiori ai 100 mila ...

Pensioni : Quota 100 - i risparmi derivanti dalla misura non potranno essere riutilizzati : "Non c'è nessun tesoretto. Anche se Quota 100 non tira, i risparmi non potrebbero comunque essere ricollocati a nuova spesa". A ribadirlo è l'economista Marco Leonardi, professore all'Università degli studi di Milano che in questi giorni si è soffermato sui risparmi generati dalle minori adesioni alla Quota 100 rispetto a quanto preventivato dal Governo Conte. Oltre 123 mila domande presentate per Quota 100 Come ormai noto, infatti, delle 293 ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : nuovo allarme dall'UpB - costi in crescita fino al 2040 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 aprile 2019 vedono emergere nuove proiezioni dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in merito al costo della Quota 100 ed alla crescita della spesa previdenziale nei prossimi decenni. Nel frattempo dall'Osservatorio Inps si riscontrano dati interessanti rispetto alle richieste di accesso alle Pensioni e agli assegni sociali, mentre dall'opposizione arrivano ulteriori prese di posizione riguardanti il ...

Riforma Pensioni : Quota 100 - donne penalizzate dall'intervento dell'esecutivo : La Quota 100 è stata approvata in via definitiva da pochi giorni ed è già al centro di numerosi dibattiti sia per gli ingenti costi che lo Stato dovrà comportare per tutti i tre anni della sperimentazione sia per una prospettiva di crescita lenta ipotizzata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Superate le 109 mila domande per Quota 100 Nei giorni scorsi, infatti, l'Ocse avrebbe diramato un report riportando alcuni ...

Pensioni - quanti sono gli scrocconi che derubano l'Inps : come buttiamo dalla finestra 17 - 8 milioni di euro : Non si tratta di un fenomeno residuale. Di un po' di quattrini donati per generosità a chi ne ha bisogno. Sfogliando il bilancio dell' Inps balza immediatamente agli occhi che il meccanismo dell' assistenza (senza contare, tra l' altro, tutte le forme di sostegno al reddito, i vari bonus e gli adegu