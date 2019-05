L’Unità torna in edicola ma il direttore è Maurizio Belpietro | protesta dei giornalisti

fanpage

(Di venerdì 24 maggio 2019) L'Unità tornerà in(per un giorno) per evitare che la testata decada. Ma ilsarà, da sempre molto lontano dalle posizioni dell'ex quotidiano comunista. La notizia è stata comunicata oggi aiche hanno deciso di ritirare la firma parlando di una "provocazione" dell'editore.

