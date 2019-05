Winnie Harlow nuda sotto il coccodrillo

attualitavip.myblog

(Di giovedì 23 maggio 2019) C’è da prendere esempio da. La top canadese ha trasformato la sua diversità – la vitiligine – in un vanto e in pochi anni è diventata una delle modelle più famose e richieste del mondo.mostra la sua pelle maculata con orgoglio anzi, non vede l’ora di spogliarsi. Nuovo volto – e corpo – di Sports Illustrated, laè in questi giorni una delle bellissime protagoniste del Festival di Cannes. Sul tappeto rossosta dando scandalo, look dopo look. Per il suo debutto ha scelto un abito asimmetrico e cortissimo in tulle arancio con velo di Jean Paul Gaultier. La particolarità? Di certo non indossava il reggiseno mentre sulle mutande resta un alone di mistero,al vedo-non vedo. Sicuramente non portava gli slip la sera dopo, quando si è presentata alla premiere del film Oh Mercy! fasciata in un abito trasparente Ralph & Russo con ricamato ...

Trentin0 : Cannes, tripudio per la top model nera con la vitiligine Winnie Harlow. Mise supersexy per Chiara Ferragni: LA... - Mr_Mbb : @Loden_Mcjohn @Inter No! È bella perché c’era il Fenomeno: anche quella del derby, messa da Winnie Harlow era figa… - nastiyaromanov : entro solo per dire che winnie harlow sia 'na topa atomica -