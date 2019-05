Un’altra galassia | tutti gli appuntamenti del week end

ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) Partono glidi, una serie di incontri, reading, spettacoli e il collaudato format delle “sedute spiritiche” che riporta in vita, nei meandri della Napoli più suggestiva, scrittori non più esistenti, per restituire la letteratura ai lettori L’iniziativa intende riportare i libri ai lettori e lo fa insieme con la città, affidando ai luoghi cittadini la possibilità dell’incontro tra letteratura e pubblico. VENERDì 24 MAGGIO MUSEO MADRE – via Luigi Settembrini, 79 18,30 PASSAGGIO DELLA VITTORIA J.D. SALINGER – Reading da “Franny” con Antonella Ossorio, Carmen Pellegrino, Sara Bilotti, Patrizia Rinaldi, Gianni Solla, Viola Ardone, Lorenzo Marone, Angelo Petrella, Miriam Candurro, Riccardo Brun, Antonio Menna, Athos Zontini 20.00 CORTILE MONUMENTALE ASCANIO CELESTINI – Incontro 22.00 SALA BEYUS BERTOLT ...

