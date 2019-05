Serie C | Codacons | esposto a pm su arbitro Catanzaro-Feralpisalò

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ildella Calabria sta predisponendo unda presentare alla Procura della Repubblica in relazione all’arbitraggio di Daniel Amabile, in occasione di, giocata ieri e conclusasi 2-2 con conseguente eliminazione dei calabresi. Lo rende noto lo stesso. “L’associazione, forte di alcuni video che testimonierebbero la ‘colpa’ del direttore di gara della sezione Aia di Vicenza – è scritto in una nota – ha deciso di interessare la magistratura, anche alla luce delle dichiarazioni post partita rilasciate dal presidente delFloriano Noto. Il patron del, solitamente molto pacato, ha parlato di ‘forze esterne’, di ‘atteggiamenti irriguardosi’ da parte dell’, di ‘disegni prestabiliti’ spiegando di aver assistito ‘per la prima volta ad ...

TplRoma : RT @MercurioPsi: @LAPIS_NIGER_753 @LindaMeleo @andreavenuto @TplRoma @Franz6081 @icomei @Codacons @Paolo_Cento @EnricoStefano @RRCapitale @… - MercurioPsi : @LAPIS_NIGER_753 @LindaMeleo @andreavenuto @TplRoma @Franz6081 @icomei @Codacons @Paolo_Cento @EnricoStefano… -