Salvini | “dobbiamo abolire l’abuso d’ufficio”

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un’eccezione alla legge con il solo scopo di fare il bene degli italiani. L’ennesimo colpo di coda di Capitan. Intervistato a Radio Anch’io su Rai 1 il ministro dell’interno scommette sulla buona fede degli italiani. La sua intenzione è quella dil’abuso d’ufficio: “Voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Bisogna liberare, aprire cantieri: se per paura che qualcuno rubi blocchiamo tutto, mettiamo affittasi al confine dell’Italia e vendiamo a una multinazionale cinese. Non possiamo bloccare tutto” Un attacco contro la solita burocrazia che blocca tutto e ingabbia qualsiasi tipo di attività imprenditoriale. Resta da vedere cosa ne pensano gli amici pentastellati: spesso in passato si sono apposti all’apertura di “alcuni” famosi ...

