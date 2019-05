Roma | un altro bus in fiamme in Centro

A Roma è spuntato un altro gigantesco manifesto contro l'aborto : Si chiama Michelino ed è un feto di 11 settimane che campeggia su una parete di 250 metri quadrati sulla via Tiburtina, a Roma. E' l'ultima azione di Pro Vita e Famiglia . he nello slogan si rivolgono anche alla giovane attivista contro i cambiamenti climatici, Greta Thrunberg. "Cara Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo. #Scelgolavita" scrivono Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente anche del ...

Daniele De Rossi - Claudio Ranieri attacca la Roma : "Meritava un altro trattamento" : "Il futuro della Roma e i progetti di Pallotta? Io questo non lo so, tra due partite il mio compito finisce. Ci sta che ci siano dei ricambi, è successo anche da altre parti in Italia. Forse però a Daniele, che è una bandiera storica, questa cosa andava detta in un altro modo. Non è stato fatto e qu

Addio De Rossi - Totti : “Giorno triste - si chiude altro importante capitolo della nostra Roma” [FOTO] : Oggi è il giorno dell’Addio alla Roma di Daniele De Rossi, una bandiera della squadra giallorossa. Ma prima di lui, due anni fa, un’altra bandiera lasciò la compagine capitolina: Francesco Totti. I due hanno condiviso tantissime annate insieme e il “Pupone” ha espresso il suo pensiero in merito alla vicenda odierna, affidando le sue parole ad Instagram. “Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro ...

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Panchina Roma - dopo il no di Conte i bookies puntano ad un altro nome : Per giorni è stato vicino alla Panchina della Roma, ma il futuro di Antonio Conte sembra essere lontano dalla capitale. Così i giallorossi, che proveranno fino all’ultimo a conquistare una complessa qualificazione in Champions League, pensano anche al prossimo anno. dopo il no dell’ex Ct della Nazionale, il nome nuovo secondo i bookies è quello che porta a Marco Giampaolo: il tecnico della Sampdoria è salito in cima al ...

Meteo - violente grandinate e forse un altro tornado in Romania [FOTO e VIDEO] : Secondo un’allerta dell’Amministrazione Meteorologica Nazionale (ANM) della Romania, il maltempo sarà molto forte in questi giorni sul Paese, con i Meteorologi che prevedono piogge torrenziali, temporali e grandine distruttiva per l’intera nazione. In alcune zone, la pioggia potrà raggiungere i 60l/m². L’allerta è valida fino alla mattina di domani, mercoledì 8 maggio. In questo periodo le temperature caleranno in tutto il Paese e sulle montagne ...

Roma - non solo Conte sul taccuino di Pallotta : spunta un altro nome clamoroso per la panchina giallorossa : Stando a quanto riferito dai media francesi, la società giallorossa avrebbe contattato Mourinho per offrirgli la panchina della Roma Non c’è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma, nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia. Stando a quanto scrive L’Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho. AFP/LaPresse Secondo il quotidiano transalpino, lo Special One ...

Torino - Cairo stoppa Petrachi : “ha un altro anno di contratto. Se porta Conte alla Roma? Ecco cosa penso” : Il presidente del Torino ha parlato del futuro di Petrachi, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino al trasferimento alla Roma Il Torino si gode la zona Europa, un risultato pazzesco giunto dopo la vittoria interna sul Milan, annichilito 2-0 con i gol di Belotti e Berenguer. La formazione granata non ha lasciato scampo ai rossoneri, agguantandoli in classifica e sognando adesso addirittura un posto in Champions League. LaPresse/Valerio ...

Un altro incendio in una discarica a Roma : A bruciare questa volta è la discarica abusiva di via Collatina vecchia, a Roma Est, nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. Il vasto incendio è divampato dopo le 23 e rapidamente ...

Roma - dal 25 aprile a Villa Borghese il Villaggio per la terra : 5 giornate di musica - scienza - sport e molto altro : Spettacoli, 25-29 aprile, - dopo il Concerto per la terra del 22 aprile il Villaggio propone un programma culturale d'eccezione con musica, danza, spettacoli teatrali, letture e performance ...

Roma - Petrachi si avvicina. Cairo frena : 'Resterà un altro anno al Torino' : Per me Petrachi resterà un altro anno', le sue parole a MC Sport che sanno poco di smentita, ma tanto di conferma. Un giallo che nel giro di una o massimo due settimane sarà risolto.

Roma - accoltellamento tra due senzatetto. Viminale : uno è marocchino e ha accoltellato l'altro per un crocefisso : Una lite tra due senzatetto su un autobus nei pressi della stazione Termini a Roma ha portato ad un accoltellamento, tre giorni fa. L'aggressore dopo aver colpito la vittima è scappato e poi è stato ...