Noduli e carcinomi differenziati della tiroide | le indicazioni delle Linee Guida

fondazioneserono

(Di giovedì 23 maggio 2019) Isono l’alterazione più frequentee solo nel 5% circa dei casi consistono in tumori. La Fondazione Cesare Serono propone una serie di domande e risposte che spiegano come i secondi si possano distinguere dai primi e come si affrontano i. Isi rilevano, in età adulta, in una percentuale di casi variabile fra il 20 e il 50%, a seconda degli studi. Per il 95% sono lesioni benigne e non richiedono particolari interventi, a meno che non interferiscano con il funzionamento di strutture anatomiche vicine. È molto importante, però, individuare quel 5% diche sono tumoriperché, sebbene si tratti di neoplasie meno aggressive e più curabili di altre, vanno comunque diagnosticate e trattate tempestivamente. Se a queste premesse si aggiunge che la tendenza generale a ridurre la spesa per ...