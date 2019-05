Mezza Italia sott’acqua

Giro d'Italia - tappa 17 ComMezzadura-Anterselva : percorso adatto alle fughe da lontano : Nella giornata di mercoledì 29 maggio 2019 verrà affrontata la 17ª tappa al 102° Giro d’Italia. La frazione di 181 Km porterà i corridori da Commezzadura, in Val di Sole, fino ad Anterselva. La località celebre per il biathlon ospiterà per la prima volta un arrivo della corsa rosa. Dal punto di vista altimetrico, sarà una tappa mossa, che potrebbe favorire una fuga, visto che si arriverà dalla terribile frazione con Gavia e Mortirolo. Tutto, ...

Meteo - ancora maltempo : sarà un weekend con Mezza Italia sotto la pioggia : Tempo ancora prevalentemente soleggiato giovedì, ma già da domani torneranno pian piano i temporali. E nel prossimo weekend, fanno sapere gli esperti Meteo, un ciclone porterà ancora instabilità con piogge e temporali. Secondo le previsioni Meteo, tra sabato e domenica mezza Italia sarà sott’acqua. Un ciclone porterà ancora instabilità con pericolo piogge e locali temporali e, stando alle previsioni degli esperti de ilMeteo.it, sarà ...

Tac con radiazioni diMezzate grazie a 2 giovani ingegnere italiane : Tac con radiazioni dimezzata, grazie a due giovani ingegnere cliniche di Napoli che hanno superato la concorrenza di 162 progetti, elaborando un protocollo per ridurre del 40-60% l’esposizione garantendo una buona qualità dell’immagine. Si tratta di un logaritmo che permetterà il collaudo di macchine di varie aziende e in diversi modelli in modo da poter effettuare le Tac a dosi ridotte.Le due giovani ingegnere campane ...

Il numero dei ricercatori italiani diMezzato in 10 anni (il 90% sarà espulso) : Negli ultimi dieci anni i posti per il dottorato sono stati quasi dimezzati passando dai 15.832 del 2017 agli 8.960 attualmente in atto. Secondo i dati riportati da Il Sole 24 ore, solo il 10% alla fine riesce a conquistare la cattedra da professore associato.Dopo il timido aumento registrato l’anno precedente, i posti di dottorato banditi in Italia nel 2018 registrano una nuova flessione: dai 9288 del 2017 agli 8960 ...

In Mezza Italia è inverno : Tra le regioni Italiane, le prime a essere colpite sono quelle settentrionali, con temporali, grandinate e neve in collina anche a quote molto basse, fino a 200-300 metri. Anche le temperature tornano ai valori invernali, scendendo fino a 15 gradi sotto le medie stagionali

In Mezza Italia è inverno : il "vortice polare" fa crollare le temperature : Tra le regioni Italiane, le prime a essere colpite sono quelle settentrionali, con temporali, grandinate e neve in collina anche a quote molto basse, fino a 200-300 metri. Anche le temperature tornano ai valori invernali, scendendo fino a 15 gradi sotto le medie stagionali

Atletica - Eyob Faniel scatenato : 1h00 : 53 nella Mezza Maratona di Padova - italiano più veloce dal 2002! Bene Sara Dossena : Eyob Faniel si è letteralmente scatenato alla Mezza Maratona di Padova e ha terminato la prova con il tempo di 1h00:53 diventando così il quinto italiano di tutti i tempi sulla distanza. Il 26enne è stato semplicemente strepitoso lungo i 21,097 km della città veneta e ha stampato il miglior crono di un azzurro negli ultimi 17 anni, l’allievo di Ruggero Pertile si è migliorato di un minuto e mezzo rispetto al suo personale datato 2018 ...

Giro d’Italia 2019 - diciassettesima tappa ComMezzadura-Anterselva : altro arrivo in salita nella patria del biathlon : Dopo la durissima frazione con la conclusone a Ponte di Legno, il Giro d’Italia 2019 proseguirà con un’altra giornata sicuramente impegnativa. Profilo altimetrico piuttosto mosso e un inedito arrivo in salita saranno le caratteristiche principali della diciassettesima tappa, 181 km da Commezzadura ad Anterselva, in programma mercoledì 29 maggio. Le formazioni degli uomini di classifica dovranno ricorrere alle poche energie rimaste ...

Rating - Italia 'graziata' da S&P's? Voce inquietante : 'A un minuto dalla Mezzanotte - salvo crisi peggiori' : Resta poi il giudizio parzialmente negativo sull'operato del governo: 'Inversioni nelle riforme e una domanda esterna volatile hanno spinto l'economia dell'Italia nella recessione'. E ora? Secondo ...

Rating - Italia "graziata" da S&P's? Voce inquietante : "A un minuto dalla Mezzanotte - salvo crisi peggiori" : Il governo respira ora, ma sarà un autunno da mozzare il fiato. L'agenzia Standard and Poor's non cambia il giudizio sull'Italia e lascia invariato il Rating a BBB. Non cambia nemmeno l'outlook, che resta negativo. Ma avverte che il declassamento potrebbe arrivare entro i "prossimi 24 mesi" preveden

Meteo - maltempo oggi in Mezza Italia : allerta gialla in Liguria e altre 7 regioni | : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l'intero territorio di Umbria e Lazio. A ...

Maltempo in Mezza Italia - allerta gialla in otto regioni - : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l'intero territorio di Umbria e Lazio. A ...

Maltempo in Mezza Italia - allerta gialla in otto regioni : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l’intero territorio di Umbria e Lazio. A rischio anche il 25 aprile e il 1° maggio. L’instabilità è provocata dalla vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, che convoglia sull’Italia flussi umidi responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, ...

Facebook - Instagram e WhatsApp down per molti utenti in Italia e Mezza Europa : Era già successo lo scorso 13 marzo : il problema era durato diverse ore, con le app che funzionavano a singhiozzo in diverse parti del mondo: probabilmente era stato il blackout più lungo dell'era ...