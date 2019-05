Ustioni e lesioni! Pausa caffè mentre lavora ma il distributore esplode (Di giovedì 23 maggio 2019) Un operaio di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere rimasto ferito a causa dell'esplosione di un distributore di bevande a cui si era fermato per prendere un caffè. La deflagrazione forse dovuta ad un incidente. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il giovane, dipendente di una ditta che lavora presso il centro commerciale Hong Kong, dove si è verificato l'incidente, aveva finito di sistemare la merce negli scaffali, intorno alle 4 del mattino, e aveva azionato la macchinetta per prendersi un caffè, quando è stato investito dalla violenta deflagrazione, seguita da un forte boato.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 23 maggio 2019) Un operaio di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere rimasto ferito a causa dell'esplosione di undi bevande a cui si era fermato per prendere un. La deflagrazione forse dovuta ad un incidente. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il giovane, dipendente di una ditta chepresso il centro commerciale Hong Kong, dove si è verificato l'incidente, aveva finito di sistemare la merce negli scaffali, intorno alle 4 del mattino, e aveva azionato la macchinetta per prendersi un, quando è stato investito dalla violenta deflagrazione, seguita da un forte boato.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

rep_bari : Lecce, esplode il distributore automatico: grave operaio 23enne in pausa caffè [news aggiornata alle 16:05] - rep_bari : Lecce, esplode il distributore automatico: grave operaio 23enne in pausa caffè [news aggiornata alle 15:42] - danielecina : RT @Marco_Batelli: 'Guarda, Lisa: Mettendo in pausa al momento giusto, si può vedere il momento esatto in cui gli si spezza il cuore.' #Lec… -