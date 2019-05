La Stagione 9 di Fortnite come Game of Thrones | i draghi attaccheranno Picco Polare?

Ancora leak per Fortnite Stagione 9 : scoperte tutte le Sfide della Settimana 2 : Epic Games ha finalmente dato il via a Fortnite Stagione 9. L'eruzione del vulcano sulla grande isola di gioco ha cambiato forse per sempre la mappa dello shooter costruttivo made in USA, lasciando agli appassionati nuove location da esplorare e in cui combattere. Senza dimenticare una manciata di novità nel gameplay, modificato dall'ultimo update - si tratta dell'aggiornamento 9.0, rilasciato proprio con la season più recente. Come da ...

La Stagione 9 di Fortnite va nel Sottosopra : crossover con Stranger Things in arrivo? : Gli appassionati di Battaglia Reale lo sanno bene, la Stagione 9 di Fortnite è finalmente iniziata nella giornata di ieri, 9 maggio. Lo shooter costruttivo di casa Epic Games ha quindi accolto tantissime novità nella sua formula ludica - le ho raccolte per voi in questo corposo articolo! -, che terranno compagnia ai giocatori su PC, console e dispositivi mobile per le prossime dodici settimane. Non solo, la grande mappa di gioco è profondamente ...

Fortnite Stagione 9 : le novità dell’aggiornamento : (Foto: Fortnite) Fortnite Stagione 9 è ufficiale e porta con sé diverse novità in varie funzionalità e dettagli. Il nuovo update è stato rilasciato da Epic Games andando parzialmente a confermare alcune voci di corridoio che erano sopraggiunte e che hanno trovato infine riscontro nelle varie modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa. Una delle maggiori e più attese novità è quella dell’eruzione vulcanica che va a sconvolgere ...

Inizia Fortnite Stagione 9 - tutte le novità di Battaglia Reale e Salva il Mondo oggi 9 maggio : L'attesa per Fortnite Stagione 9 è finita! Quella che il seguitissimo streamer Ninja descrive come la migliore Stagione di sempre per il titolo di casa Epic Games è infatti finalmente Iniziata nella mattinata di oggi, 9 maggio 2019. E porta con sé, naturalmente, una pletora di novità per un po' tutte le modalità che caratterizzano questo amatissimo shooter online dall'animo costruttivo. Non solo, come molti avevano già previsto, l'eruzione del ...

Fortnite : Le novità della Stagione 9 : La Stagione 9 di Fortnite è arrivata, portando con se non solo il nuovo PASS BATTAGLIA ma molto altro, scopriamo insieme le migliorie e novità apportate. Fortnite Stagione 9: Le novità e migliorie A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale introduce la tanto attesa Stagione 9 con le seguenti novità e migliorie: Nuovo punto di interesse “Neoinclinato” Nuovi ...

Fortnite : Disponibile il PASS BATTAGLIA della Stagione 9 : Il vulcano è eruttato dando vita a Neoinclinato, la nuova località di Fortnite. Nuove attrazioni attengono i giocatori tra cui Chiosco Bananita e Rifugio Pepita, arriva la Stagione 9 di Fortnite. Via alla Stagione 9 di Fortnite Con la nuova Stagione arrivano i trasporti Onda d’urto, condotti d’aria che consentono ai giocatori di spostarsi rapidamente da una parte all’altra. Come ogni nuova Stagione non ...

Fortnite : pubblicata la terza immagine teaser relativa alla Stagione 9 : E' da qualche giorno che i giocatori di Fortnite sono impegnati nel decifrare gli indizi pubblicati da Epic Games riguardo l'attesissima stagione 9 del famoso battle royale. Oggi la compagnia ha pubblicato una terza immagine tramite i suoi canali social.Come riporta Fortnite Intel, il nuovo Tweet è molto simile ai precedenti e mostra un'immagine e la lettera O, che sommata alle due delle precedenti immagini forma la parola NEO. Inoltre la frase ...

Poche ore al via di Fortnite Stagione 9 - tra le novità anche scontri con i boss? : Ormai ci siamo, oggi 8 maggio inizierà ufficialmente Fortnite Stagione 9! Proprio così, fra pochissime ore tutti gli appassionati della Battaglia Reale firmata da Epic Games saluteranno per sempre l'ottava season per accogliere quella nuova. E con lei tutte le novità messe a punto dal team di sviluppo americano per mantenere attiva la grande community dello sparatutto online e contemporaneamente contrastare il rivale Apex Legends, ancora ...

Fortnite : rivelata la data di inizio della Stagione 10 : In questi giorni gli occhi dei giocatori di Fortnite sono puntati sull'inizio della stagione 9 e degli indizi che Epic games sta seminando, tuttavia la compagnia guarda al futuro ed ha già pronta la data di inizio per la stagione 10 del suo battle royale.Come riporta VG247, se seguite Fortnite saprete sicuramente che solitamente una stagione dura circa 12 settimane e che la nuova stagione inizia di giovedì, questo vuol dire che la stagione 10 di ...

Fortnite : pubblicata una seconda immagine teaser della Stagione 9 : Ormai manca poco all'inizio della stagione 9 di Fortnite ed Epic games ha pubblicato oggi una seconda immagine teaser ad essa dedicata. Come per l'immagine pubblicata ieri, abbiamo solo una manciata di indizi per capire cosa ci aspetterà nella nuova stagione.Come riporta Fortnite Intel, il Tweet con cui è stata pubblicata la nuova immagine recita "il futuro è luminoso" e troviamo la lettera "E" nell'immagine stessa, insieme ad una nuova skin. Se ...

Fortnite : Epic Games svela la prima immagine dedicata alla Stagione 9 : La Stagione 9 di Fortnite è alle porte ed Epic Games ha suzzicato la curiosità dei fan pubblicando, come è già successo per le precedenti stagioni, una nuova immagine.L'ottava Stagione è stata probabilmente quella più odiata a causa delle costanti delusioni e degli errori da parte di Epic Games; tuttavia, attraverso Twitter, lo studio ha pubblicato questa immagine dedicata alla prossima Stagione, seguita da una frase che dice "Il Futuro è ...

Viaggi nel tempo per Fortnite Stagione 9? Tutte le novità di oggi 6 maggio : I fan della Battaglia Reale guardano a Fortnite Stagione 9 come alla successiva evoluzione del fenomeno di casa Epic Games. Un fenomeno che, nonostante l'agguerrita concorrenza di Apex Legends, continua ad essere giocatissimo su un po' Tutte le piattaforme, che siano PC, PS4, Mac, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobile, per altro Tutte a supporto di un cross-play prima creduto impensabile. Se è vero che la controversa ottava Stagione sta ...