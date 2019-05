Diritti TV – Sarà scontro tra top club e… Lotito

forzazzurri

(Di giovedì 23 maggio 2019) All’orizzonte del mondo calcistico e delle televisione si profila un nuovoper iTV. Juventus, Milan ed Inter e le altre dall’altro capitanate datv – Stando a quanto riportato da La Repubblica ci saranno importanti novità anche sulle formule di Champions League ed Europa League. Battaglia aperta Nuova battaglia in vista per itv del calcio italiano. I protagonisti saranno gli stessi di un anno fa: da una parte Mediapro, dall’altra Sky e Dazn. Con la Lega Serie A nel mezzo, divisa sulla decisione da prendere. Come scrive Repubblica, negli ultimi giorni la Lega ha ricevuto una proposta da Mediapro, la società spagnola che un anno fa versò 64 milioni come anticipo per idel triennio 2018-2021 (col contratto che fu poi sciolto). La Lega ha citato in tribunale Mediapro e per il prossimo 24 giugno è prevista la ...

