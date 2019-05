DC Universe Online è in arrivo quest' estate su Nintendo Switch

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Daybreak Game Company ha annunciato oggi che il suo DCsarà disponibile anche sudurante il periodo estivo.Come riporta Gemastu, il titolo è un MMO free-to-play dedicato agli eroi dell'universo DC che ha riscontrato un discreto successo su PC, PS3 ed Xbox 360, ed in seguito è sbarcato anche su PS4 ed Xbox One. Di seguito potete trovare le descrizione del titolo:"DCè free-to-play! Unisciti a migliaia di giocatori in un giocod'azione ambientato nel famoso universo della DC Comics. Crea e personalizza il tuo personale eroe o cattivo ed assapora il vero combattimento assieme a leggendari personaggi come Batman, Superman, il Joker e Lex Luthor. Diventa parte della fiorente community su DC.com, vi ricordiamo che il download potrebbe richiedere diverse ore, ma ne vale la pena!"Leggi altro...

