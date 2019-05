Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist | Link Evolution uscirà in esclusiva Nintendo Switch

gamerbrain

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh!of theuscirà il 20 agosto. Il gioco, una, permetterà ai Duellanti di affrontare oltre 20 anni di storie di Yu-Gi-Oh! della serie animata originale attraverso Yu-Gi-Oh! ARC-V e sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS. Da oggi i Duellanti potranno prenotare le versioni retail e digitale di Yu-Gi-Oh!of the. La versione fisica conterrà tre nuove card di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Si potrà trovare il Mostro, Progleone, insieme al Mostro Cyberso Micro Codificatore e la Carta Magia Cynet Codec! I Duellanti potranno anche visitare ileShop per prenotare la versione digitale ...

