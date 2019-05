Uomini e Donne | Ida e Riccardo litigano ancora e il web protesta | ' Basta | avete rotto'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Da quando si è saputo cheGuarneri ha chiesto alla redazione didi richiamare Ida Platano per provare a ricucire il loro rapporto, in tanti avevano pensato che il lieto fine tra i due fosse dietro l'angolo. Nelle ultime puntate stagionali del Trono Over, però, il cavaliere e la dama non hanno fatto altro che discutere e rinfacciarsi le rispettive mancanze: la maggior parte degli utenti della rete che hanno commentato questa storia su Twitter, si sono detti stufi di dover sentire sempre le stesse cose da più di un anno a questa parte. Parte del pubblico si schiera contro Ida eChi si aspettava che Ida elasciassero mano nella manoprima della fine della stagione, sarà rimasto molto deluso nel leggere le anticipazioni sull'ultima registrazione del Trono Over. I due ex, come accade da un anno a questa parte, hanno monopolizzato la ...

matteosalvinimi : Felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di Chiesa, lavoro per riportare anche l’Europa sulla via della… - matteosalvinimi : #Salvini: Quest’anno grazie ai minori sbarchi usiamo 400milioni di euro per assumere donne e uomini delle Forze del… - matteosalvinimi : #Salvini: #DecretoSicurezzabis pronto, con norme contro camorristi, scafisti, trafficanti di esseri umani, teppisti… -