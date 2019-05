Una versione mobile di League of Legends potrebbe essere presto pubblicata da Tencent e

Se hai visto Game of Thrones in versione pirata - c’è Una brutta notizia in arrivo : Un evento mediatico di portata mondiale come l’ultima stagione di Game of Thrones è una manna per i criminali informatici che utilizzano le puntate piratate della serie tv come esca per le potenziali vittime. Tatyana Sidorina, ricercatrice di sicurezza dei Kaspersky Lab, ha dichiarato che l’ultima stagione della serie targata Hbo è stata accompagnata da un’impennata delle attività cybercriminali correlate. Alla prima messa in onda di ogni ...

Anna Frank : esce Una nuova versione del suo diario - sarebbe quella originale : Sono passati 75 anni da che Anna Frank scrisse il suo diario, famoso in tutto il mondo. E ora, una nuova traduzione sta per essere pubblicata in Germania, Austria e Svizzera. "Liebe Kitty", "Cara Kitty, è un manoscritto incompleto della "ragazza che voleva diventare una scrittrice"...

Google rilascia Una nuova versione beta dell’SDK di Google Maps - ma la volpe guida in AR non è ancora abbastanza furba : Gli ingegneri del gigante tecnologico di Mountain View hanno lavorato per mesi per ridefinire e migliorare una nuova versione beta di Maps SDK per Android. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni e all'accesso più rapido alle nuove funzionalità, questo nuovo SDK beta dovrebbe comportare una riduzione del 60% del consumo di dati relativi a Google Maps per l'utente finale, oltre a una stabilità migliorata. Google non ha nemmeno intenzione di ...

Zerocalcare e Nova hanno fatto Una versione a fumetti di Star Wars : Che la saga di Star Wars abbia segnato intere generazioni è un fatto abbastanza acclarato. E di certo ha segnato anche quella di cui fanno parte Zerocalcare e Nova: il disegnatore dell’Armadillo e la fumettista che ha esordito proprio quest’anno con la graphic novel Stelle o sparo sono infatti uniti dall’amore per la saga ideata da George Lucas. Questa passione comune è sfociata ora in This is Not Star Wars: A New Hope, un ...

La versione fisica per PS4 dello spietato Death's Gambit ha Una data di uscita : Death's Gambit, il platform 2D di White Rabbit arriverà in formato fisico per PlayStation 4 a partire dal 28 giugno.Attraverso un comunicato stampa Skybound Games, in partecipazione con Adult Swim Games e White Rabbit, porterà il gioco sugli scaffali. Per l'occasione inoltre è stato pubblicato un nuovo trailer di annuncio.Per chi non lo conoscesse, Death's Gambit è ambientato in un mondo medievale avvolto nel mistero, devastato dalle anime ...

Metroid sarebbe dovuto diventare un cartone animato negli anni '80 con protagonista Una versione maschile di Samus : Il NES è stata la prima console per videogiochi degli anni '80 che ha visto la nascita di molti dei franchise più famosi del settore, come Super Mario Bros., The Legend of Zelda e molti altri. Nintendo ha capitalizzato il successo del NES con diverse serie TV, anche se non tutti i suoi giochi di successo sono stati adattati ai cartoni animati.Ora, attraverso GameRant, veniamo a conoscenza di una serie di concept art dello studio DIC Animation ...

Traveller 5 edizione : il kickstarter per Una versione riveduta - corretta e ampliata del gioco : ... 3 volumi in copertina rigida, il materiale in formato digitale, uno speciale raccoglitore, carte da gioco, un CD, o una chiave USB, con tutto le regole, un audiobook ambientato nel mondo di gioco e ...

Mi Fit si rifà il look con la versione 4.0 : ecco finalmente Una nuova grafica : Mi Fit, l'app per i wearable di Amazfit e Xiaomi, si rifà completamente il look con la versione 4.0 disponibile da questa sera con un aggiornamento distribuito attraverso il Google Play Store. L'articolo Mi Fit si rifà il look con la versione 4.0: ecco finalmente una nuova grafica proviene da TuttoAndroid.

La nuova versione di If You Love Somebody Set Them Free di Sting - l’inedita veste di Una hit storica (audio - testo e traduzione) : If You Love Somebody Set Them Free di Sting è oggi in rotazione radiofonica. Il brano non è esattamente un inedito, bensì è una versione rivisitata dell'omonimo singolo pubblicato nel 1985 e contenuto nell'album "The Dream Of The Blue Turtles" (1985), il primo disco solista di Sting. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dallo storico bassista dei Police è che esiste sempre un'occasione buona per comporre, anche quando ci si sottopone a una TAC, ...

Quentin Tarantino : in arrivo Una versione estesa di Django Unchained. Poi potrebbe toccare a Star Trek : Quentin Tarantino non è esattamente il regista più proficuo del mondo, ma sorprendentemente, sappiate che l'autore ha già diverse cose che stanno bollendo in pentola per il futuro. Attualmente il nostro è ancora alle prese con la post-produzione di C'era una volta.

SsangYong Tivoli fa di tutto per distinguersi : al Mudec Una versione dedicata a Roy Lichtenstein : Per l’inaugurazione della mostra “Roy Lichtenstein. Multiple Visions”, il 30 aprile SsangYong espone in esclusiva un modello di Tivoli personalizzato dedicato al grande artista americano Fortemente riconoscibile, mai banale, unconventional, sono solo alcune delle caratteristiche che legano SsangYong Tivoli, auto ufficiale del Mudec di Milano, a Roy Lichtenstein, uno dei più celebri esponenti della Pop Art, di cui si potranno ammirare i ...

Samsung lancerà una sua criptovaluta e Una versione 5G di Samsung Galaxy Note 10 : Verizon conferma che Samsung Galaxy Note 10 avrà una versione 5G, nel frattempo Samsung continua a lavorare a una propria criptovaluta. L'articolo Samsung lancerà una sua criptovaluta e una versione 5G di Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Una versione più economica di Nintendo Switch potrebbe arrivare nel mese di giugno : Stando alle ultime notizie emerse, "probabilmente" Nintendo lancerà una versione più economica della sua console ibrida Switch a giugno, secondo un report di Bloomberg, che confermerebbe le precedenti relazioni sui piani hardware dell'azienda.Bloomberg al momento non ha specificato un prezzo o ciò che differenzia la versione meno costosa di Nintendo Switch dal modello attuale.Oltre allo Switch più economico, Nintendo sta pianificando anche un ...

Anthem si aggiorna alla versione 1.1.0 ed aggiunge Una nuova roccaforte : Aprile sta quasi per terminare, ma BioWare ha fornito alcuni dettagli riguardanti il nuovo aggiornamento di Anthem che sarà disponibile a partire da oggi.Il responsabile della community Andrew Johnson ha rivelato su Twitter che l'aggiornamento del gioco 1.1.0 sarà rilasciato oggi ed aggiungerà una nuova roccaforte. Altre informazioni verranno date attraverso le note complete della patch.Oltre a questo Johnson ha promesso un aggiornamento per ...