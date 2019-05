romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno economia in apertura il paese non riparte con uno slancio necessario che è alla nostra portata che ci meritiamo Avverti il presidente di Confindustria Vincenzo boccia all’assemblea annuale le parole di chi governa non sono mai neutre influenzano le decisioni investiture imprenditori famiglie le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale Polizia chiede anche lo so fa promesse irrealizzabili è un patto governo posizioni per il paese cresceremo con il dialogo l’Italia può farcela la replica del premier Conte Che punta sulla crescita con quello 0,2% nelPerché l’Italia ha Torri protagonista Ma la politica del rigore ha fatto disastri aggiungere rigore e crescita compatibili a te li mando non è stato fermato dalla polizia il 25enne che portamento e ...

SkyTG24 : ?? Governo, #Giorgetti: così non si può andare avanti ?? #Conte al Colle per vedere #Mattarella ?? Tutti gli aggiorna… - MRZ1977 : RT @VincenzoVitale_: Ultime notizie: Crollano le stime del pil. Disoccupazione in aumento. Ma noi coglioni siamo ancora impegnati a rincor… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -