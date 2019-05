The Leading Guy | ‘Con la scrittura si torna a mettere più passione nella musica’

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Raffinato e riflessivo, Simone Zampieri in arte TheGuy è un cantautore italiano ma cresciuto artisticamente all’estero, più precisamente in Irlanda. Grazie alla sua vocalità graffiante ma allo stesso tempo suadente e ai suoi testi profondi, riesce sempre a raccontare e a condividere ciò che pensa e sente in maniera schietta e sincera, come vuole il cantautorato tradizionale. Dotato di grande sensibilità e di uno spiccato talento, ha scritto e interpretato brani in uno stile puramente distintivo e facilmente riconoscibile. Ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico nel 2015, venendo ritenuto da subito dalla stampa di settore come uno tra i dieci nuovi cantautori da non lasciarsi scappare. Il suo album d’esordio, “Memorandum”, viene inserito tra i migliori dischi pubblicati in quell’anno e l’estratto “Behind the Yellow Field” scelto come parte della colonna sonora per la ...

