The Last of Us Part II | Ghost of Tsushima e Death Stranding confermati come esclusive PS4

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Mentre iniziamo ad avvicinarci all'hardware di nuova generazione di Sony, alcuni fan si sono interrogati sullo stato dei "Big Three" del produttore che sono ancora in programma per PS4. I tre giochi in questione, Theof UsII,of, sono tutti destinati ad approdare su PS4, ma ad ogni gioco manca ancora una finestra di lancio, perciò alcuni hanno iniziato a ipotizzare che forse potrebbero diventare titoli per PS5 invece.A quanto pare, non sarà così, riporta Dualshockers. La compagnia ha confermato che tutti e tre questi giochi arriveranno ancora su PS4. Parlando degli ultimi anni di PS4 e della transizione verso la next-gen, Sony ha chiarito che ha un "elenco eccezionale di giochi esclusivi AAA ancora in arrivo" per l'attuale ammiraglia. Questo messaggio, inicolare, è stato esposto accanto alle immagini di Theof UsII,of ...

