Sky – Ugolini | “C’é già l’accordo con due calciatori | bisogna convincere la società”

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Massimo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di calciomercato. Le sue parole : C’èsulla base di un triennale con Ilicic.però capire quale sarà la reazione dell’Atalanta, magari potrebbero proporgli un ingaggio. Da quello che ci risulta il Napoli ha trovato un’intesa con l’agente, se poi l’Atalanta non lo vuole vendere il calciatore non parte. Castagne è un giocatore che interessa molto, e verrebbe volentieri al Napoli, non credo che il suo nome vada ad influenzare la trattativa per Trippier che resta il primo obiettivo”. Leggi anche : Parma, il ds Faggiano: “Ounas e Gaetano ci interessano, in settimana ci incontreremo” Leggi anche : De Maggio: “Mi giunge un’indiscrezione clamorosa! Possibile valzer di attaccanti: Piatek-Napoli. I dettagli Leggi anche : VIDEO – Chelsea, Sarri rompe il silenzio sui rumors di mercato: sul ...

