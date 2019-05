Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un foro più piccolo e un SoC a 5 nm

Samsung Galaxy A70 si aggiorna con diversi miglioramenti - Meizu 16S accoglie la Flyme 7.3 : Samsung Galaxy A70 sta ricevendo un aggiornamento software a partire dall'India che include diversi miglioramenti, mentre Meizu 16S è pronto ad accogliere la nuova Flyme 7.3, ricca di novità. L'articolo Samsung Galaxy A70 si aggiorna con diversi miglioramenti, Meizu 16S accoglie la Flyme 7.3 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fit è disponibile all’acquisto in Italia a 99 euro : Samsung Galaxy Fit segue la smartband "sorella" e risulta disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 99 euro: ecco dove acquistarla e un bel riepilogo delle sue principali caratteristiche. L'articolo Samsung Galaxy Fit è disponibile all’acquisto in Italia a 99 euro proviene da TuttoAndroid.

Calano le rate Wind per l’acquisto di Samsung Galaxy S10 e iPhone Xr a fine maggio : Occorre un aggiornamento oggi 22 maggio per quanto riguarda la questione delle offerte Wind destinate ai potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S10, o in alternativa di un iPhone Xr, almeno stando a quanto raccolto proprio in queste ore. Proprio nella giornata di ieri abbiamo constatato come siano cambiate le condizioni di vendita dello smartphone Android tramite Vodafone, secondo quanto vi abbiamo riportato con un articolo specifico. Ora ...

Aggiornamento Samsung One su Galaxy Watch - Gear S3 e Gear Sport : L' Aggiornamento Samsung porta un nuovo software per gli smartWatch della serie Galaxy e Gear citati ed è dotato di interfaccia One UI di Samsung, nuova grafica che include nuove animazioni e visualizza delle informazioni "a colpo d'occhio".

Coltelli affilati per il Samsung Galaxy Note 10 : UFS 3.0 l’arma in più : La serie Note non la si scopre oggi, ma il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe realmente avere una marcia in più. Come riportato dal 'TAS', il device sarà presentato il prossimo agosto, ed andrà a combinare i tratti salienti dei Galaxy S10 e S10 5G. Il terminale segnerà anche il passaggio allo storage UFS 3.0, che promette di raggiungere il doppio della velocità rispetto agli attuali moduli UFS 2.1. Il Samsung Galaxy Note 10 condividerà la stessa ...

Un concept immagina i Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro con un foro al centro del display : Tra gli smartphone più attesi del 2019 troviamo senza dubbio i Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro e un concept prova a immaginare il loro design L'articolo Un concept immagina i Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro con un foro al centro del display proviene da TuttoAndroid.

Un Samsung Galaxy Home più piccolo è stato certificato dalla FCC - ecco di cosa si tratta : Samsung Galaxy Home non è ancora arrivato sul mercato, ma l'azienda ha già in mente una "versione mini" che è stata certificata dalla FCC. L'articolo Un Samsung Galaxy Home più piccolo è stato certificato dalla FCC, ecco di cosa si tratta proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10/ Data d'uscita e prezzo : tutte le caratteristiche : Samsung Galaxy Note 10, Data uscita e prezzi: il nuovo modello pronto a invadere il mercato, ma al momento non è noto quando e a quanto.

Vodafone offre Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e da 9 - 99 euro al mese con anticipo zero : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti di acquistare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in 30 rate mensili senza anticipo, a partire da 9,99 euro al mese. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e da 9,99 euro al mese con anticipo zero proviene da TuttoAndroid.

Ecco come sarà il Samsung Galaxy Note 10 : (Render: PhoneArena) Arrivano indiscrezioni più che attendibili su Samsung Galaxy Note 10 soprattutto a proposito del design dell’ammiraglia prossima ventura, che dovrebbe riprendere le basi dell’estetica già vista a bordo del cugino Samsung Galaxy S10 miscelandola con qualche soluzione hardware mostrata sul recente OnePlus 7 Pro (ma niente fotocamera frontale a scomparsa). I cambiamenti dovrebbero risultare poi molto simili a quanto ...

Con Vodafone i Samsung Galaxy S10 senza anticipo e rate da 9.99 euro : Che i Samsung Galaxy S10 siano tra gli smartphone Android più ambiti è cosa ormai risaputa: dopo avervi parlato ieri del volantino MediaWorld che propone il modello Plus da 128GB al prezzo di 1029 euro (valido dal 20 al 30 maggio). Tuttavia, non potevamo evitare di parlarvi dell'iniziativa promozione da poco lanciata da Vodafone, chiamata a raggiungere alcuni dei suoi clienti secondo meccanismi imprecisati tramite una comunicazione via SMS ...

Detta già legge il Samsung Galaxy S11 : buoni i presupposti : Ieri vi avevamo parlato della possibilità che al Samsung Galaxy S11 sarebbe stato dato il nome in codice 'Picasso', per dare continuità alla saga artistica già propiziata con il Note 10. Le indiscrezioni odierne sono ancor più succulente, potendoci un attimo addentrare di più in quello che poi a conti fatti sarà il prossimo top di gamma 2020. Stando agli ultimi rumors, il Samsung Galaxy S11 adotterà un design full-screen, includendo la ...

Samsung Galaxy S10 e S10+ dovrebbero arrivare in uno sgargiante Cardinal Red : Samsung Galaxy S10 e S10+ potrebbero essere a breve commercializzati nella nuova colorazione Cardinal Red, con un rosso molto acceso. Vi piacerebbe se dovesse arrivare anche in Italia? L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10+ dovrebbero arrivare in uno sgargiante Cardinal Red proviene da TuttoAndroid.

Ci sono un sacco di smartphone Android in offerta : Samsung Galaxy S10e - Motorola Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy M20 e altri : Oggi sono in offerta Huawei P30 Pro, Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy M20. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Ci sono un sacco di smartphone Android in offerta: Samsung Galaxy S10e, Motorola Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy M20 e altri proviene da TuttoAndroid.