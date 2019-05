Roma | 21enne stuprata in discoteca Denuncia choc violenza di gruppo in

Roma - 21enne denuncia violenza in strada : si indaga per stuprodi gruppo : Nella notte tra sabato e domenica, una 21enne etiope si è presentata in lacrime in un locale dicendo di essere stata aggredita e abusata

Roma - 21enne entra in una discoteca in lacrime : “Mi hanno violentata in tre”. Indaga la Squadra Mobile della Capitale : È entrata in lacrime in una discoteca Romana e, chiedendo di parlare con la direzione, ha detto di essere stuprata da tre persone. Una giovane etiope di 21 anni ha denunciato così la presunta aggressione subita nei pressi di un locale notturno nel piazzale dello Stadio Olimpico, a Roma. La segnalazione alle forze dell’ordine è scatta intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica, quando la ragazza è entrata nella discoteca vicino al ...