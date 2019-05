Puglia | novantenne chiama il 118 per andare da Salvini

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) anuela Caruc Donna di 90 anni ha raggiunto il ministro dell’Interno a Gioia del Colle per regalargli il suo crocifisso.: “Vale più di tutti i sondaggi” Tra striscioni e manifestazioni contro la visita di Matteoin, c'è anche chi ha fatto di tutto pur di vederlo e incontrarlo. Si tratta di Maria, un'anziana donna di 90 anni circa che hato il 118 per farsi accompagnare a Gioia del Colle (un Comune in provincia di Bari) per incontrare proprio lui, Matteo. Maria è costretta a vivere su una sedia a rotelle, probabilmente in una frazione di Gioia del Colle. Non si è persa d’animo e appena ha saputo che c’erainha deciso di raggiungerlo con un’ambulanza. "Ieri mi ha commosso la signora Maria” ha dichiarato. “È arrivata, mi ha abbracciato e mi ha regalato un cosa che, mi ha detto, la accompagnava da anni: questo piccolo ...