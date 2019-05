Pieve Emanuele | uomo investito e ucciso | circolazione treni in tilt

Milano : Pieve Emanuele - caserma vigili fuoco intitolata a La Vigna : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - "Questa giornata rende omaggio al sacrificio di Pinuccio La Vigna e deve servire anche a ricordarci l'importanza del rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro". Lo ha detto l'assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale a Pieve Emanuele

Infortuni : Fontana - 'sgomenti per morti Pieve Emanuele - più sicurezza' : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - "E' un fatto drammatico che lascia sgomenti sul quale occorre fare chiarezza in tempi rapidi. Ogni lavoro rappresenta la dimensione della dignità e della speranza per ciascuno. Perdere la vita sul luogo di lavoro determina un dolore esponenziale ed un desiderio di giusti

Infortuni : Rfi - vicinanza a familiari vittime Pieve Emanuele : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - Rete Ferroviaria Italiana "esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari" di due operai di una ditta appaltatrice deceduti durante i lavori per la realizzazione di una recinzione nei pressi della fermata di Pieve Emanuele, fra Locate Triulzi e Villamag

Pieve Emanuele. Incidente nel cantiere di via Roma : morti due operai quarantenni : Tragedia sul lavoro nel Milanese. Due operai sono morti mercoledì mattina in un cantiere in via Roma, a Pieve Emanuele.