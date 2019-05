Maradona | presunto figlio segreto di 17 anni | ' Voglio test del DNA' e Diego Jr dice ' Si'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il grandeArmandopotrebbe avere undi 17che ora chiede ildel DNA per trovare la sua vera identità. Questo, almeno, è ciò che pretende un ragazzo argentino quasi maggiorenne di nome Santiago Lara, che avrebbe deciso di andare a fondo sulle proprie origini. Ildiprova a farsi riconoscere attraverso il DNA Questa la strategia del ragazzo argentino di 17che presume di esseredel grande campione ex Napoli. Undel DNA come unica soluzione al dilemma genetico che lo affligge da una vita intera. Santiago Lara, questo il suo nome di battesimo, lo ha chiesto durante la trasmissione Live - Non è la D'Urso. Dopo la sua intervista, in molti si sono lasciati commuovere dalla toccante storia del ragazzo. Secondo gli esperti, Santiago Lara potrebbe essere il nonodi. C'è da dire che i figli "ufficiali" ...

NapoliToday : Presunto figlio segreto di Maradona, parla Diego Jr: 'Giusto fare test Dna' - pomeriggio5 : Il presunto figlio di Maradona chiede il test del Dna. Diego Junior commenta così a #Pomeriggio5: 'Noi siamo pronti… - granato_serena : #DomenicaLive: #SantiagoLara è il presunto decimo figlio di #Maradona. ?? -