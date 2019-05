Si filmano mentre urinano sulla lapide del bimbo morto, il papà: “Non capisco questo mondo” (Di martedì 21 maggio 2019) L'assurda scena in un parco pubblico di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania, dove era sta eretta una lapide in memoria del piccolo che lì amava giocare. Protagonista un 23enne e il suo amico che lo riprendeva tra le risate. Sconvolta la famiglia del piccolo morto per un cancro al cervello.

Senza nessun motivo, è salito sulla lapide commemorativa di un bimbo morto a soli 9 anni per un cancro al cervello e ha urinato direttamente sulla sua foto tra le risate degli altri presenti mentre il suo amico lo riprendeva con il telefonino per gioco. È l'assurda scena di cui si è reso protagonista un ragazzo statunitense di 23 anni ora finito al centro delle accuse dopo che il video dell'impresa è stato pubblicato online diventando virale e attirando le ire della famiglia del piccolo e di migliaia di altri utenti. Bryan Bellace, questo il nome del giovane, era all'interno di un parco pubblico di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania, quando, forse complice il tasso alcolico, è salito sul monumento dedicato al piccolo Christian Clopp e ci ha urinato sopra divertito.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 21 maggio 2019) L'assurda scena in un parco pubblico di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania, dove era sta eretta unain memoria del piccolo che lì amava giocare. Protagonista un 23enne e il suo amico che lo riprendeva tra le risate. Sconvolta la famiglia del piccoloper un cancro al cervello.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

corriereveneto : #padova Si filmano mentre vanno ai 220 in autostrada, poi lo schianto. Una delle vittime è padovana. Oggi lacrime e… - revyourharleyup : raga qualcuno che se ne intende mi spiega quali sono i criteri per i quali i giornalisti filmano alcune persone men… - IreneCafarelli : @qui_e_ora_ 39 e 36 anni si filmano per una diretta su fb mentre viaggiano a 220 km/h felici di andare a una festa… -