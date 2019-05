Salute | ad Alghero esperti a confronto sulle patologie del fegato

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Rappresenta un appuntamento fisso per l’aggiornamento di internisti, gastroenterologici, infettivologi e chirurghi in Sardegna. È il convegno “Hot topics in epatogastroenterologia” che quest’anno segna il traguardo della settima edizione. Due le giornate previste al Quartè Sayal di, il 24 e 25 maggio. L’evento sarà diviso in quattro sessioni, due per giornata, che saranno dedicate alla steatosi epatica non alcolica, alla terapia, quindi all’endoscopia digestiva e alla patologia pancreatica per chiudersi con un up-grade in endoscopia digestiva. L’appuntamento è organizzato dalle strutture complesse di Medicina interna e di Gastroenterologia dell’Aou di Sassari, dirette da Franco Bandiera e Luigi Cugia. La prima giornata, a partire dalle ore 14, vedrà gliconcentrati sulla steatosi alcolica e non alcolica. Si tratta di una ...

