Rovigo | rogo sul bus di studenti | l' autista mette tutti in salvo

(Di martedì 21 maggio 2019) Luca Sablone Prodigioso intervento da parte del conducente, che ha fatto scenderei ragazzi a bordo: non dovrebbero esserci feriti L'incendio di questa mattina nei paraggi dipoteva trasformarsi in tragedia, ma l'dell'autobus che ha preso fuoco si è reso protagonista di un intervento da 10 e lode. È successo verso le ore 7.30 precisamente in via Scavazza a Giacciano con Baruchella, dove un pullman di linea è andato in fiamme: il conducente si è immediatamente reso conto che qualcosa non stesse andando; perciò ha interrotto la marcia del mezzo e ha provveduto con calma a far scendere glia bordo per poi iniziare le prime operazioni di spegnimento. L'autobus di Busitalia era partito da Bovolenta (Padova) - riporta Il Gazzettino. Tragedia evitata aSi è trattato di un gesto provvidenziale, senza il quale ora si potrebbero contare una 20ina ...

