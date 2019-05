R Mussolini | mie denunce su degrado parco Largo Loriedo non hanno mai ricevuto risposta

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) Roma – “Sono passati piu’ di otto mesi da quando ho presentato un’interrogazione scritta per denunciare la grave situazione di incuria enella quale gia’ da tempo versava ildia Colli Aniene, ma dalla Sindaca e dalla giunta non e’ mai arrivata alcuna. In quell’occasione avevo anche chiesto una verifica dello stato dei luoghi e sollecitato la pianificazione di interventi di pulizia, la messa in sicurezza delle alberature, la potatura del verde e addirittura il restauro delle opere murarie presenti” -ha spiegato in un comunicato Rachele, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale. “Il tutto per scongiurare il verificarsi di uno stato crescente di abbandono e restituire alla cittadinanza un ...

