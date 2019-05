Pescara | incendio in clinica privata | due morti

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Angelo ScaranonellaVilla Serena di Città Sant'Angelo ():due pazienti, un 51enne di Vasto (Chieti) e un 63enne di Roccamontepiano (Chieti) Unè divampato nella tarda serata a Città Sant'Angelo, in provincia di. Il rogo è scoppiato in una struttura del complesso sanitario privato Villa Serena e ha ucciso due pazienti. Sul posto ci sono numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco e del 118. Le vittime sono due uomini: un 51enne di Vasto (Chieti) e un 63enne di Roccamontepiano (Chieti). I due, che avevano problemi di deambulazione, sarebberocarbonizzati. Il personale sanitario è invece riuscito a mettere in salvo una terza persona che era nella stanza. Non ci sono feriti, mentre sono una settantina le persone inizialmente evacuate. L'ha interessato una delle strutture che si trovano nel complesso sanitario, distaccata ...

