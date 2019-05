Matrix al mercoledì D’Urso chiude prima per trainare Berlusconi

davidemaggio

(Di martedì 21 maggio 2019) SilvioAttenzione: questa settimanacambierà eccezionalmente giorno e, per l’occasione, si farà anticipare da Barbara D’Urso. Nell’appuntamento che prevede un’intervista pre-elettorale a Silvio, il talk show di Nicola Porro si sposterà dal martedì al(22 maggio), sfuggendo ad insidiose concorrenze e costringendo Live – Non è la D’Urso ad una chiusura anticipata rispetto all’orario abituale. L’inconsueto spostamento dial, domani, imporrà alla D’Urso dire il suo show alle 23.35. Un’ora e quarantacinque minuti circadel solito. A quel punto, la linea andrà direttamente acon ospite. In assenza di motivazioni plausibili a questo speciale cambio di programmazione, supponiamo che la scelta abbia tenuto conto della serata - più facile rispetto al ...

